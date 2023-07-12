السبت.. انطلاق الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، انطلاق الحملة القومية الثانية لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، يوم السبت الموافق ١٥ يونيو الجارى وتستمر لمدة شهر فى كافة مراكز المحافظة، مناشدا المربين وأصحاب رؤوس الماشية تقديم ماشيتهم للتحصين حفاظا علي الثروة الحيوانية ووقايتها من الأمراض الوبائية وزيادة إنتاجيتها .

من جانبه، أكد الدكتور محمد عثمان مدير الطب البيطرى بالمنيا جاهزية ١١٠ وحدة بيطرية على مستوى مراكز المحافظة التسعة، لتغطية كافة القرى والتوابع طوال فترة الحملة من خلال ١١٠ لجنة بيطرية يومية ثابتة ومتحركة مجهزة باللقاحات اللازمة، بالإضافة إلى لجان التأمين والترقيم وتسجيل الماشية، ولجان الإرشاد والتوعية بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير كافة أوجه الدعم لإنجاح الحملة.

