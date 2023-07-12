زيلينسكي: ألمانيا وافقت على تزويدنا بمزيد من منصات الإطلاق والصواريخ

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن ألمانيا وافقت على تزويد بلاده بمزيد من منصات الإطلاق والصواريخ لأنظمة باتريوت للدفاع الجوي.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأوكراني وصف الخطوة بأنها مهمة للغاية للدفاع عن حياة الأوكرانيين، وذلك بعد محادثات أجراها مع المستشار الألماني أولاف شولتز على هامش قمة حلف شمال الأطلسي الناتو المنعقدة في ليتوانيا.

ويعقد الرئيس الأوكراني اجتماعات مع عدد من قادة الناتو في فيلنيوس لتأمين مزيد من المساعدات العسكرية لبلاده وحث الحلف على السماح لعضوية بلاده.