الصيف الأكثر حرارة منذ 136 سنة.. 7 دول عربية بينها مصر على موعد مع سحابة الجحيم

تتأثر مصر بموجة حارة تجتاح البلاد وتتسبب في ارتفاع درجات الحرارة، وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من الموجة الحارة التي ستضرب البلاد اعتبارًا من الخميس المقبل، وسيكون الطقس شديد الحرارة خلال ساعات النهار، في حين سيكون معتدلًا ليلاً.

سحابة الجحيم

وحذر خبراء المناخ، من أن ٧ دول عربية، بينها مصر، ستشهد ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة، بزيادة قدرها نحو ٥ درجات حتى نهاية الأسبوع الجاري، حيث تشير الخرائط المناخية أن كتلة حارة قادمة من آسيا يتوقع أن تؤثر على كل من بلاد الشام ومصر والعراق وشمال السعودية اعتبارًا من نهاية الأسبوع الحالي، ووصفت مواقع علمية هذه الموجة القادمة، باسم سحابة الجحيم.

الصيف الأكثر حرارة منذ 136 عاما

كانت الإدارة الوطنية الأمريكية لدراسة المحيطات والغلاف الجوي أكدت أن صيف هذا العام سجل أعلى درجات حرارة منذ 136 عاما.

وقالت المنظمة الدولية للأرصاد الجوية، الأسبوع الماضي إن يوم الاثنين الماضي سجل أعلى متوسط لدرجة الحرارة في التاريخ، كما سجلت عدة مناطق في الجزائر والعراق والكويت وعمان، درجات مرعبة وصلت إلى ٥٠ درجة.

أوروبا الأكثر تأثرا

وفقًا للأمم المتحدة ومعهد كوبرنيكوس الأوروبي، ارتفعت درجات الحرارة في أوروبا بمقدار 2.3 درجة مئوية منذ فترة ما قبل الصناعة (1850-1900)، أي أكثر من ضعف المعدل العالمي منذ الثمانينيات.

وقال بيتري تالاس، رئيس إدارة الأرصاد الجوية والمناخ التابعة للأمم المتحدة، في مقدمة التقرير "أوروبا هي أسرع منطقة ارتفاع في درجات الحرارة في العالم".