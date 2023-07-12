ads
الأربعاء 12 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مدير مكتبة الإسكندرية يفتتح المعرض الدولي للكتاب 2023

افتتاح معرض الكتاب
افتتاح معرض الكتاب الدولي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

افتتح الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، ظهر اليوم الأربعاء،  معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب 2023 في نسخته الثامنة عشر، وسط حضور عدد من النواب المحافظة.

وذكر بيان الصادر عن مكتبة الإسكندرية، بأن الدورة هذا العام الممتدة خلال الفترة من 12 إلى 26 يوليو 2023 بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، واتحاد الناشرين المصريين، واتحاد الناشرين العرب.

يشارك في المعرض هذا العام أكثر من ٧٥ دار نشر من الإمارات العربية المتحدة والكويت والسعودية، وذلك إلى جانب دور النشر المصرية، بالإضافة إلى جناحي الطفل وسور الأزبكية. ويقام على هامش المعرض أنشطة ثقافية متعددة وذلك بحضور عدد من كبار الأدباء والمثقفين والفنانين.

يُقام المعرض بساحة الحضارات بمكتبة الإسكندرية (البلازا) وداخل مركز المؤتمرات، يوميًا من الساعة 10,00 صباحًا وحتى الساعة 10,00 مساءً، ماعدا أيام الجمعة (من 2,00 ظهراً وحتى 10,00 مساءً) والدخول مجاني.

اتحاد الناشرين العرب احمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية الامارات العربيه المتحد الإمارات العربية المتحدة الهيئة المصرية العامة للكتاب