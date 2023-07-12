مدير مكتبة الإسكندرية يفتتح المعرض الدولي للكتاب 2023

افتتح الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، ظهر اليوم الأربعاء، معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب 2023 في نسخته الثامنة عشر، وسط حضور عدد من النواب المحافظة.

وذكر بيان الصادر عن مكتبة الإسكندرية، بأن الدورة هذا العام الممتدة خلال الفترة من 12 إلى 26 يوليو 2023 بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، واتحاد الناشرين المصريين، واتحاد الناشرين العرب.

يشارك في المعرض هذا العام أكثر من ٧٥ دار نشر من الإمارات العربية المتحدة والكويت والسعودية، وذلك إلى جانب دور النشر المصرية، بالإضافة إلى جناحي الطفل وسور الأزبكية. ويقام على هامش المعرض أنشطة ثقافية متعددة وذلك بحضور عدد من كبار الأدباء والمثقفين والفنانين.

يُقام المعرض بساحة الحضارات بمكتبة الإسكندرية (البلازا) وداخل مركز المؤتمرات، يوميًا من الساعة 10,00 صباحًا وحتى الساعة 10,00 مساءً، ماعدا أيام الجمعة (من 2,00 ظهراً وحتى 10,00 مساءً) والدخول مجاني.