محافظ مطروح يوجه بتكثيف حملات التفتيش على جميع المنشآت والمحلات التجارية

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، باستمرار وتكثيف حملات التفتيش والمراقبة على جميع المنشآت والمحلات التجارية والغذائية ومتابعة المعروض من السلع الغذائية والتأكد من سلامتها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وزائري المحافظة، وخاصة فى ظل الإقبال السياحى الكبير الذى تشهده مطروح خلال تلك الفترة.

وأوضح محمد أنور مدير عام السياحة والمصايف بالمحافظة، أن لجنة المرور على الفنادق والمحال التجارية والمطاعم برئاسة الإدارة العامة للسياحة والمصايف وبمشاركة مديريات الصحة والطب البيطرى والتموين والقوى العاملة والبيئةوالمرافق وغيرها من الجهات المعنية، قامت بالمرور على عدد المنشآت السياحية والمحال العامة والمطاعم؛ للتأكد من الالتزام بكافة الضوابط والاشتراطات الصحية والبيئية.

وأسفرت الحملة عن تحرير ٤ إنذارات تنوعت ما بين سلامة وصحة مهنية وعدم التأمين على بعض العاملين بالمنشآت، و٣ محاضر نظافة وعدم استكمال الشهادات الصحية، كما تم إعدام ٨١ كيلو جراما مواد غذائية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

حملات تفتيشية على المنشآت

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