الكنيسة المارونية تخصص أسبوعا للاحتفال بالقديس "مار شربل" بمشاركة ٧ طوائف كاثوليكية

تستعد أبرشية القاهرة المارونية للاحتفال بعيد القديس شربل، والذي يوافق تذكاره في 23 من الشهر الجاري، ويجئ الاحتفال به هذا العام مميزا، حيث خصصت الأبرشية أسبوعا كاملا (من 16 حتى 23 يوليو الجاري) لإقامة قداسات احتفالية بتذكاره تجتمع فيه الطوائف الكاثولكية السبع للأحتفال في كاتدرائية "مار يوسف المارونية" بحي الظاهر.

ومن المقررأن يقام قداس احتفالي كل يوم بطقس وليتورجية مختلفة تخص كل طائفة من الطوائف الكاثوليكية الـسبع : موارنة وأقباط وروم وسريان وأرمن ولاتين وكلدان.

ونشر "المركز الماروني اللبناني للثقافة والإعلام بالقاهرة" صباح اليوم، تفاصيل ومواعيد الأحتفال بالقديس، حيث سيبدأ القداس الأول لليوم الأول مساء الأحد المقبل 16 من يوليو الجاري بالطقس الماروني، ويحتفل به كهنة الأبرشية المارونية، وتجيئ العظة فيه بعنوان :"القديس شربل ابن العائلة". يعقبه يوم الاثنين 17 من يوليو، ويقام القداس فيه بالطقس السرياني الكاثوليكي، ويحتفل به حضرة الخوري ميشال إلياس، وتجيئ العظة فيه بعنوان:" القديس شربل الشاب". يعقبه يوم الثلاثاء 18 من يوليو، ويقام القداس فيه بالطقس الكلداني، ويحتفل به الخور أسقف بولس ساتي، وتجيئ العظة فيه بعنوان:"القديس شربل الراهب". يعقبه يوم الأربعاء 19من يوليو، ويقام القداس فيه بالطقس اللاتيني، ويحتفل به المطران كلاوديو لوراتي، وتجيئ العظة فيه بعنوان:" القديس شربل أمين لنذوره الرهبانية". يعقبه يوم الخميس 20 من يوليو، ويقام القداس فيه بالطقس القبطي، ويحتفل به الأنبا باخوم ، وتجيئ العظة فيه بعنوان:"القديس شربل رجل الصلاة". يعقبه يوم الجمعة 21 من يوليو.

كما أنه من المقرر أيضا أن يقام القداس فيه بالطقس الأرمني، ويحتفل به المطران كريكور كوسا، وتجيئ العظة فيه بعنوان:" القديس شربل إنسان سكران بالله". يعقبه يوم السبت 22 من يوليو ، ويقام القداس فيه بالطقس البيزنطي، ويحتفل به المطران جان ماري شامي، وتجيئ العظة بعنوان :"القديس شربل الحبيس".

تختتم الاحتفالات مساء الأحد الموافق 23 من يوليو، حيث سيترأس القداس الاحتفالي المطران جورج شيحان، وتكون العظة فيه بعنوان:"القديس شربل الطبيب الشافي".