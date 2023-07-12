"جعجع" يدعو الأمم المتحدة واليونيفيل إلى إصدار قرار حاسم حول مسألة الحدود الجنوبية

دعا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، الأمين العام للأمم المتحدة وقيادة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) إلى إصدار قرار صريح وحاسم حول مسألة الحدود الجنوبية مع إسرائيل، معتبرا أن الأمم المتحدة هي الجهة الوحيدة القادرة على حسم هذا المسألة، وذلك في ظل التوترات على الحدود الجنوبية بعد ضم إسرائيل للقسم الشمالي من بلدة الغجر والذي كان خاضعا للسيادة اللبنانية، فضلا عن الانتهاكات التي أكدت الحكومة اللبنانية أنها بلغت 18 انتهاكا على طول الحدود.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم للمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السفيرة يوانا فرونتسكا، قبيل مغادرتها الى نيويورك حيث ستعرض تقريرها السنوي حول القرار 1701 في مجلس الأمن.

وتطرّق رئيس حزب القوات الى الملف الرئاسي العالق، حيث أوضح لفرونتيسكا أن الحل الوحيد يكمن في انتخاب رئيس جديد للبنان، قادر على إعادة تشكيل السلطة، وبالتالي الانطلاق نحو الاصلاح ومعالجة كل المسائل العالقة.

وشدد جعجع، على ضرورة تخلي الفريق الآخر (الثنائي الشيعي وحلفائهما) عما أسماه بسياسة التعطيل التي ينتهجها والتوجه الى المجلس النيابي، وعدم الخروج منه قبل انتخاب الرئيس العتيد الذي طال انتظاره.