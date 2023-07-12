ننشر التشكيل الكامل للأجهزة الفنية لفرق السلة واليد والطائرة والجمباز وألعاب الماء بالأهلي

اعتمد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، تشكيل الأجهزة الفنية لفرق الألعاب الأخرى والنشاط الرياضي بالنادي للموسم المقبل.

ومن المنتظر أن تبدأ فرق النشاط الرياضي استعداداتها للموسم الجديد بالتشكيل الكامل للأجهزة الفنية والإدارية والطبية في فرق السلة واليد والطائرة والجمباز وألعاب الماء، لاستكمال مسيرة الغنجازات والبطولات التي تحققت في الموسم الماضي التاريخي والذي استحوذ الأهلي على معظم البطولات المحلية والقارية.

ومن المنتظر أن يتم عقد جلسة مقبلة لاستكمال هذا الملف واعتماد التشكيل الكامل للأجهزة الفنية والإدارية والطبية لباقي الألعاب بالنشاط الرياضي.

وجاء تشكيل الأجهزة الفنية التي تم اعتمادها كالتالي: