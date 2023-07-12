2410 اجتماعات و2544 طلب إحاطة.. حصاد اللجان النوعية بالنواب خلال دور الانعقاد الثالث

أعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، فض دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الثاني، وبدء الإجازة البرلمانية لمدة ثلاثة أشهر، حيث يعود المجلس للانعقاد في أول شهر أكتوبر المقبل لبدء دور انعقاد جديد.

وأعدت الأمانة العامة لمجلس النواب، تقريرًا مفصلًا عن حصاد اللجان النوعية خلال دور الانعقاد الثالث، حيث كان للجان النوعية خلال هذا الدور نشاط مكثف، حيث مارست مهامها البرلمانية بشكل موسع على المستوى التشريعي والرقابي.

ونرصد عمل اللجان النوعية فيما يلي:

أعدت اللجان النوعية دراسة مشروعات القوانين المحالة إليها، بدقة بالغة لإخراجها بما يتفق وأحكام الدستور ولتكون في أفضل الصيغ التشريعية في إطار من التنسيق المتكامل مع الحكومة للوصول إلى تحقيق الأهداف المرجوة من فلسفة القانون، حيث بلغ عدد التقارير البرلمانية التي أعدتها اللجان إلى (1250) تقريرًا، ناقش المجلس منها نحو (970) تقريرًا.

كما مارست اللجان النوعية مهامها الرقابية من خلال عقد اجتماعات موسعة مع السادة الوزراء ومساعديهم، وممثلي الجهات المعنية للوقوف على العديد من العقبات التي تواجه المواطنين، ووضع حلول عاجلة لها بحيادية وموضوعية تامة.

حيث ناقشت اللجان النوعية نحو (2544) طلب إحاطة خلال هذا الدور.

وبلغ عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجان النوعية نحو (2410) اجتماعات، بإجمالي عدد ساعات بلغ (3200) ساعة.

وأجرت اللجان النوعية بعدد من الزيارات الميدانية للعديد من المناطق على مستوى الجمهورية بلغت نحو (16) زيارة. جاءت جميعها للوقوف على حقيقة المشكلات على أرض الواقع، والعمل على حلها بالاشتراك مع الحكومة.