"مصر أكتوبر": استضافة قمة دول الجوار يعكس موقف مصر الحيادي من الأزمة السودانية

ثمن حزب مصر أكتوبر باستضافة مصر مؤتمر قمة دول جوار السودان الخميس ١٣ يوليو، لبحث توافق وطني لإيجاد حل سلمي سريع لإنهاء الصراع الحالي وبحث تداعيات الازمه على دول الجوار، ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار، لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية واهمها والوقف الفوري لأعمال إطلاق النيران والعودة لمفاوضات السلام بالتنسيق من خلال المسارات الإقليمية والتسوية اللأزمة بعيدا عن التداخلات الخارجية.

وأكدت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر اكتوبر أن اقتراح مصر لاستضافة قمة دول جوار السودان لأنها المعنية لحل الأزمة السودانية ويعكس دور مصر الأفريقي والإقليمى، كما يعكس حياد مصر من الأطراف المتصارعة فى السودان لحل الأزمة المعقدة من خلال علاقات مصر الطيبة بدول الجوار وخاصة بعد عقد مايقرب من عقد اثني عشر لقاء لوقف إطلاق النيران بين طرفي النزاع ولم يتم الالتزام وانطلاقا من تقدير مصر منذ إندلاع الصراع المسلح وتقديمها كافه المساعدات الطبية و الغذائية وفتحها الحدودها أمام الأشقاء السودانيين الراغبين هربا من نيران الصراع حصد أرواح المدنيين الأبرياء .

وتمنت الدكتورة جيان مديح أن يكون هناك عقوبات علي عدم التزام أحد الطرفين مع وجود قوات حفظ السلام لحقن الدماء للالتزام ببنود الإتفاق وأن تتوصل القمة لاتفاقات ملزمة للطرفين واهمها احترام الهدنة، وتوفير مسارات آمنة لدعم المدنيين وتوفير الدعم الإغاثي في المناطق التي تشهد إشتباكات وإطلاق النار وان مصر دائما تفضل الحلول السلميه وتسعي إليها.