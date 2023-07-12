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الأربعاء 12 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تداول 16 الف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة  وتم تداول  16000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 646 شاحنة و 580 سيارة ، وشملت حركة الواردات  9000 طن بضائع ، 365 شاحنة  و548  سيارة فيما شملت حركة الصادرات   7000  طن بضائع ،  281 شاحنة و  32 سيارة . 
يستعد ميناء سفاجا اليوم لإستقبال ثلاث سفن  و هى امل ، القاهرة و بوسيدون اكسبريس  فيما استقبل الميناء بالأمس  سفينتين القاهرة والحرية2  ، كما يشهد ميناء نويبع تداول  1250 طن بضائع و 145 شاحنة حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين سينا وايلة . كما يستعد ميناء السويس لاستقبال  السفينتين sea wave1    وعلي متنها  415سيارة بوزن  830  طن قادمة من جدة و لوتس وعلى متنها 5500 طن ردة قادمة من عدن .
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر   3200 راكب بموانيها .

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