أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 16000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 646 شاحنة و 580 سيارة ، وشملت حركة الواردات 9000 طن بضائع ، 365 شاحنة و548 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع ، 281 شاحنة و 32 سيارة .
يستعد ميناء سفاجا اليوم لإستقبال ثلاث سفن و هى امل ، القاهرة و بوسيدون اكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس سفينتين القاهرة والحرية2 ، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1250 طن بضائع و 145 شاحنة حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين سينا وايلة . كما يستعد ميناء السويس لاستقبال السفينتين sea wave1 وعلي متنها 415سيارة بوزن 830 طن قادمة من جدة و لوتس وعلى متنها 5500 طن ردة قادمة من عدن .
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 3200 راكب بموانيها .
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تداول 16 الف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 16000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 646 شاحنة و 580 سيارة ، وشملت حركة الواردات 9000 طن بضائع ، 365 شاحنة و548 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع ، 281 شاحنة و 32 سيارة .
أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 16000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 646 شاحنة و 580 سيارة ، وشملت حركة الواردات 9000 طن بضائع ، 365 شاحنة و548 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع ، 281 شاحنة و 32 سيارة .