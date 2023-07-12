“القومي للحوكمة” يطلق الدورة الثالثة من البرنامج التدريبي "قيادة التغيير في المنظمات الديناميكية"

أطلق المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة – الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- بالتعاون مع الجامعة الامريكية بالقاهرة، الدورة الثالثة من البرنامج التدريبي "قيادة التغيير في المنظمات الديناميكية" وذلك لعدد من القيادات العليا بالجهاز الإداري للدولة يمثلون 12 وزارة وهيئة منها رئاسة مجلس الوزراء، ووزارات النقل، والمالية، والسياحة، والكهرباء، والمجلس القومي للمرأة، والجهاز المركزي للمحاسبات.

وقالت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إن البرنامج التدريبي يتم تنفيذه على مرحلتين، تتم المرحلة الأولى على مدار شهرين بمقر الجامعة الأمريكية بالقاهرة والثانية سيتم تنفيذها خارج البلاد بالتعاون مع أحد الجامعات الدولية الشريكة للمعهد، موضحة أن البرنامج التدريبي يضم في مرحلتيه تناول العديد من الموضوعات مثل تحليل السياسات العامة، والإدارة الاستراتيجية في المجال الحكومي، والقيادة، والإصلاح المؤسسي.

وأكدت الدكتورة شريفة شريف، أن البرنامج التدريبي يعقد في إطار حرص المعهد على التعاون مع أعرق الجهات التدريبية والجامعات، وهو ما يأتي ضمن اهتمامات المعهد بمنظومة التدريب وبناء القدرات، بهدف رفع كفاءة العاملين وتطوير مهاراتهم وقدراتهم الوظيفية.

شارك في حفل إطلاق البرنامج من المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة؛ نبيل فؤاد، مدير عام إدارة تطوير الأعمال والموارد البشرية، وأماني الديب، مدير إدارة التعاون الدولي، ومن الجامعة الأمريكية بالقاهرة مروة نجم، مدير المنح والبرامج الحكومية- كلية الإدارة والتعليم التنفيذي.