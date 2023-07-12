زيلينسكي وشولتس يلتقيان على هامش قمة الناتو

التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الأربعاء، في عاصمة ليتوانيا، فيلنيوس، وسط توقعات بأنباء سارة تتعلق بحماية أرواح الأوكرانيين.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية عن زيلينسكي قوله - في تغريدة له عبر موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي - "بدأنا لقاء مع ألمانيا وسيكون الحوار مع أولاف شولتس مفيدا كما هو الحال دائما".

وأشار زيلينسكي إلى أن كييف تتوقع أخبارا جيدة فيما يتعلق بحماية أرواح الأوكرانيين والدفاع عنهم.

وكان زيلينسكي قد وصل إلى ليتوانيا في وقت سابق حيث تعقد قمة الناتو، ومن المقرر أن يعقد الرئيس الأوكراني والأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرخ مؤتمرا صحفيا خلال الساعات المقبلة.