ads
الأربعاء 12 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

زيلينسكي وشولتس يلتقيان على هامش قمة الناتو

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الأربعاء، في عاصمة ليتوانيا، فيلنيوس، وسط توقعات بأنباء سارة تتعلق بحماية أرواح الأوكرانيين.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية عن زيلينسكي قوله - في تغريدة له عبر موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي - "بدأنا لقاء مع ألمانيا وسيكون الحوار مع أولاف شولتس مفيدا كما هو الحال دائما".

وأشار زيلينسكي إلى أن كييف تتوقع أخبارا جيدة فيما يتعلق بحماية أرواح الأوكرانيين والدفاع عنهم.

وكان زيلينسكي قد وصل إلى ليتوانيا في وقت سابق حيث تعقد قمة الناتو، ومن المقرر أن يعقد الرئيس الأوكراني والأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرخ مؤتمرا صحفيا خلال الساعات المقبلة.

زيلينسكي شولتس قمة الناتو