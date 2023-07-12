الشناوي وصبحي.. صراع الخبرة والشباب في القمة 126

تشهد مباراة القمة الـ126، صراعا من نوع خاص بين حارسي الفريقين محمد الشناوي، حارس عرين الأهلي ومحمد صبحي، حارس عرين الزمالك، في المباراة المقرر لهاء مساء الخميس المقبل، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء، على استاد القاهرة، والمؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

يمثل محمد الشناوي، صاحب الـ 34 عامًا، عنصر الخبرة في فريق الأهلي، وشارك الشناوي هذا الموسم مع الفريق الأحمر في 25 مباراة بالدوري استقبل خلالها 7 أهداف، وخرج بشباك نظيفة في 18 مباراة، وفي دوري أبطال أفريقيا، خاض 12 مباراة تلقى بها 9 أهداف، وخرج في 8 مباريات بشباك نظيفة.

وحرس الشناوي عرين الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية في 4 مباريات، استقبل خلالهم 8 أهداف، بالإضافة إلى خوض مباراة واحدة في بطولة كأس مصر، وإجمالا استقبلت شباك الشناي 24 هدفًا وخرج في 30 مباراة بشباك نظيفة، من أصل 43 مباراة وتعرض للطرد في مباراة واحدة.

محمد الشناوي

على الجهة الأخرى، يحمل محمد صبحي، صاحب الـ 23 عامًا، آمال الزمالك، ولعب صبحي مع الفارس الأبيض خلال الموسم الجاري 16 مباراة بالدوري، واهتزت شباكه 16 مرة، وخرج في 7 مباريات بشباك نظيفة.

وحرس صبحي، عرين الزمالك، في 3 مباريات بدوري أبطال أفريقيا، استقبل خلالهم 6 أهداف، وفي كأس مصر ظهر في مبارياتين واستقبل هدفين، وإجمالا استقبلت شباك صبحي 24 هدفًا وخرج بشباك نظيفة في 7 مباريات من أصل 21 مباراة.