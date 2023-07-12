وصول الرئيس الفلسطيني إلى مدينة جنين

أفادت وسائل إعلام عربية، اليوم الأربعاء، بوصول الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن إلى مدينة جنين الفلسطينية، وذلك عقب العدوان الإسرائيلي على المدينة ومخيمها.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يتوجه اليوم الأربعاء إلى مدينة جنين ومخيمها.

وأوضح "أبو ردينة" أن الرئيس عباس، يسعى للاطلاع على أحوال المواطنين الفلسطينيين، في جنين وعلى سير العمل في إعادة إعمار المخيم والمدينة، بعد العدوان الإسرائيلي الأخير، مضيفا أنه سيجتمع مع ممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وتعرضت مدينة جنين لعدوان إسرائيلي غاشم، تسبب في استشهاد وإصابة العشرات من أبناء الشعب الفلسطيني، بينهم أطفال.