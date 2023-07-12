أخرهم توفيق عكاشة | منازل المشاهير صيد ثمين للصوص .. سرقة فيلا محمد صلاح واقتحام فيلا عادل إمام «الأبرز»

ما زال مسلسل سرقة منازل وفيلات المشاهير مستمر ولا ينتهى ومنذ سنوات طويلة تتكرر هذه الظاهرة حيث تكون منازل الشخصيات العامة هدف دائم للكثير من اللصوص، وذلك اعتقادا أنه البساط السحري الذي سينقلهم من الأرض إلى السماء لتبدأ رحلة الثراء السريع، ويكون الدافع الأغلب لهم هو مرورهم بظروف مادية صعبة فيصور لهم خيالهم أنه سيصبحون من الأثرياء إذا ما سرقوا الفنانين والمشاهير، ولكن يكون مصيرهم هو القبض عليهم وتحقيق العدالة.

وفي التقرير التالي، ترصد "البوابة نيوز" أبرز وقائع السرقات التي تعرض لها عدد من المشاهير خلال الفترة الأخيرة.

سرقة فيلا توفيق عكاشة أكتوبر

ويجري ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة تحريات أمنية مكثفة لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل واقعة سرقة فيلا الإعلامي توفيق عكاشة بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، من خلال فحص كاميرات المراقبة بمحيط الفيلا لسرعة تحديد الجناة وتتبع خط سيرهم وضبطهم.

والبداية، بتلقي المقدم أحمد السويركي رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغا من الإعلامي توفيق عكاشة يفيد بسرقة الفيلا محل سكنه بدائرة القسم.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالتقابل مع المبلغ أفاد بأنه عقب عودته من قضاء اجازة العيد تفاجئ بسرقة مشغولات ذهبية وساعات بقيمة 3 مليون جنيه من داخل الفيلا محل سكنه، وجاري فحص مداخل ومخارج الفيلا والتحفظ علي كاميرات المراقبة بمحيط الفيلا لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

سرقة فيلا محمد صلاح

في الثاني عشر من شهر مارس الماضي، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية امن القاهرة، من مدير أعمال لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم محمد صلاح باكتشافه سرقة منقولات من مسكنه، والذي أوضح أنه تبين بعثرة بمحتويات المسكن وآثار دخول من نافذته، وسرقة مبلغ نقدي، وميدالية فضية خاصة ببطولة أمم إفريقيا عام 2017، وجوائز تذكارية وملابس رياضية وأجهزة إلكترونية خاصة به، ونجحت رجال المباحث خلال 24 ساعة في ضبط المتهمين.

وباستجواب المتهمين فيما هو منسوب إليهم، أقروا بارتكاب الجريمة، وسبق عمل أحدهم غفيرًا بمسرح الواقعة منذ عام ونصف، وارتكابه الواقعة لمروره بضائقة مالية وعلمه بخلو المسكن من قاطنيه، واتفاقه مع واحد من المتهمين على ارتكابها، فقصدا المسكن وتمكنا من فتح إحدى نوافذه ودلوفه وسرقة بعض منقولاته، وفرا هاربين، وقد تركا بعضًا من هذه المسروقات لدى المتهم الثالث لإخفائها، وعلى ذلك، أمرت النيابة العامة بحبس المتهمَيْن بالسرقة، وقررت إحالتهم قبل نحو ثلاثة أيام للمحاكمة الجنائية فيما هو منسوب إليهم من اتهامات.

سرقة ڤيلا الفنان سيد رجب

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط خفير خصوصي، المتهم بسرقة فيلا الفنان سيد رجب بدائرة قسم شرطة البدرشين جنوب محافظة الجيزة، وبانتقال قوة أمنية إلى محل البلاغ تبين أن هناك كلبين حراسة تم قتلهما وأن الجانى تسلل من شباك المطبخ، وبإجراء التحريات تبين أن المتهم، خفير خصوصي كان يعمل سابقا لدى مالك الفيللا وبإعداد الكمائن اللازمة أمكن واقتياده إلى ديوان القسم، الذي اعترف بسرقة الفيلا وأن المسروقات هي ٢ أنبوبة بوتاجاز.

سرقة ڤيلا الفنانة الهام شاهين

الواقعة بدأت بتلقي رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، بلاغا يفيد ضبط أحد الأشخاص أثناء محاولته تسلق فيلا الفنانة إلهام شاهين بمنطقة المنصورية بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء محاولة "عاطل" في العقد الثاني من العمر، تسلق سور الفيلا الخاصة بالفنانة وتمكن الخفير المنوط بحراسة الفيلا من ضبطه، وتم اقتياد المتهم إلى ديوان المركز.

واعترف المتهم عقب القبض عليه، بأنه كان يرغب في سرقة محتويات الفيلا، لاعتقاده أن الفيلا مهجورة، لكون الفنانة لا تقيم بها، مضيفا أنه راقب الفيلا سابقا وتأكد من كونها مغلقة ولا يتردد عليها أي شخص، وانتهز فرصة خلو الطريق من المارة وقفز عبر السور لداخل الفيلا، إلا أنه فوجيء بالخفير يطارده وتمكن من ضبطه.

فيلا هالة صدقي

تلقت أجهزة الأمن بلاغًا بتعرض فيلا والدة الفنانة هالة صدقي، للسرقة بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.

وكشفت التحريات التى أجراها رجال المباحث أن وراء الواقعة غفير و3 عاطلين، استغلوا عدم وجود أحد في المنزل، واستولوا على أجهزة كهربائية عبارة عن جهازين تلفزيون وأجهزة تكييف من داخلها، وبتكثيف التحريات تم تحديد هوية المتهمين.

بإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن المسروقات.

فيلا الفنان عادل امام

وفي 2018 تمكنت الأجهزة الأمنية المكلفة بتأمين فيلا الفنان عادل إمام بمنطقة كرداسة من ضبط "عبدالوهاب ر.ح" (18 عاما - فني ألوميتال - مقيم منطقة أوسيم) في أثناء دخوله الفيلا بالقفز من أعلى السور، وبسؤاله اعترف أنه حضر لمقابلة الفنان لمساعدته ماديا وعندما فشل في مقابلته قام بالقفز من أعلى السور الخلفي للفيلا.

سرقة ڤيلا الفنانة أصالة

في عام 2017 تعرضت فيلا المخرج طارق العريان وزوجته الفنانة السورية أصالة نصري، بالتجمع الخامس للسرقة، وقدرت قيمة المسروقات بمبلغ 70 ألف جنيه، وتمكنت قوات الأمن من القبض على السارقين وتبين أنهم يعملون بفيلا العريان.