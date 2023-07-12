قرار جمهوري بفض دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 27 مكرر (أ)، الصادر في 10 يولية 2023، قرارا جمهوريا جديدا للرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 284 لسنة 2023، بفض دور الانعقاد العادى الثالث من الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب.

وجاء في المادرة الأولى للقرار "يفض دور الانعقاد العادى الثالث من الفصل التشريعى الثـانى لمجلـس النـواب اعتبارًا من يوم الأربعاء ٢٤ من ذى الحجـة ١٤٤٤ هـ، الموافـق ١٢ مـن يوليـو سنة ٢٠٢٣".

جاء القرار بعد الاطلاع على الدستور، وعلى اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠١٦؛ وبعد موافقة مجلس النواب.