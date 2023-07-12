ads
الأربعاء 12 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

وكيل تعليم الوادي يترأس لجنة تصفيات المشروع الوطنى للقراءة بالداخلة وبلاط

وكيل تعليم الوادي
وكيل تعليم الوادي الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ترأس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد، لجنة  تصفيات  المشروع الوطنى للقراءة (الطالب المثقف - المعلم المثق) المنعقدة للمستهدفين  الحاصلين على المراكز الأولى من إداراتى الداخلة وبلاط التعليميتين.

ويأتى ذلك فى إطار رؤية مصر 2030 ولتشجيع القراءة لدى فئات المجتمع المصرى وجعلها ممارسة يومية لدى طلاب المدارس والمعلمين.

ولفت إلى أن التقييم يتم وفقًا للمعايير المعتمدة من خبراء مؤسسة البحث العلمى بدقة وشفافية وبكل حيادية وإعطاء كل ذى حق حقه.

وتتضمن لجنة التقييم توجيه عام المكتبات وتوجيه عام اللغة العربية، وذلك  تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ.

التربية والتعليم التعليم بالوادى الجديد الطالب المثقف المشروع الوطني للقراءة