وكيل تعليم الوادي يترأس لجنة تصفيات المشروع الوطنى للقراءة بالداخلة وبلاط

ترأس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد، لجنة تصفيات المشروع الوطنى للقراءة (الطالب المثقف - المعلم المثق) المنعقدة للمستهدفين الحاصلين على المراكز الأولى من إداراتى الداخلة وبلاط التعليميتين.

ويأتى ذلك فى إطار رؤية مصر 2030 ولتشجيع القراءة لدى فئات المجتمع المصرى وجعلها ممارسة يومية لدى طلاب المدارس والمعلمين.

ولفت إلى أن التقييم يتم وفقًا للمعايير المعتمدة من خبراء مؤسسة البحث العلمى بدقة وشفافية وبكل حيادية وإعطاء كل ذى حق حقه.

وتتضمن لجنة التقييم توجيه عام المكتبات وتوجيه عام اللغة العربية، وذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ.