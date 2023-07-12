بوريل يتوجه إلى إندونيسيا للمشاركة في قمة آسيان

توجه الممثل السامي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الأربعاء، إلى إندونيسيا للمشاركة في فعاليات الاجتماع الوزاري السنوي بين الاتحاد الأوروبي ورابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، وكذلك المنتدى الإقليمي للآسيان.

وذكر بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجية التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي قبل قليل، أن بوريل سيشارك غدا الخميس في رئاسة الاجتماع الوزاري السنوي بين الاتحاد الأوروبي وآسيان، جنبًا إلى جنب مع وزير خارجية الفلبين إنريكي مانالو.

وأضاف أنه في هذا الاجتماع، سيستعرض الاتحاد الأوروبي ورابطة آسيان التقدم المحرز في إطار خطة العمل الجديدة بين الاتحاد الأوروبي والرابطة للفترة 2023-2027. في حين سيناقش الوزراء أيضًا تنفيذ القرارات التي تم تبنيها في أول قمة تذكارية على الإطلاق بين الاتحاد الأوروبي والرابطة، والتي شارك فيها قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والرابطة وعُقدت في بروكسل في ديسمبر 2022.

وأشار البيان إلى أن بوريل سيمثل بعد غد الجمعة الاتحاد الأوروبي في المنتدى الوزاري للمنتدى الإقليمي لرابطة أمم جنوب شرق آسيا (ARF)، برئاسة إندونيسيا، في حين ستشارك الدول الأعضاء في رابطة أمم جنوب شرق آسيا جنبًا إلى جنب مع 17 شريكًا آخر في منتدى آسيان لتبادل الآراء حول عدد من القضايا الإقليمية والعالمية.

وأوضح أنه أثناء وجوده في جاكرتا، سيعقد بوريل سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع مختلف المحاورين الإقليميين والدوليين.