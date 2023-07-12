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الأربعاء 12 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

أهداف برنامج "هندسة البرمجيات" بكلية الذكاء الإصطناعى جامعة حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان
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اعلنت جامعة حلوان عن أهداف برنامج هندسة البرمجيات بكلية الحاسبات والذكاء والذي يعتبر أهم التخصصات الحديثة التي نشأت لمواكبة التطور السريع في تكنولوجيا المعلومات وتحليل البرمجيات.

١- تصميم وتطوير برنامج اكاديمي فى هندسة البرمجيات وفقا لمعايير الجوده بما يدعم تميز وتنافسية الخريج على المستوى المحلى والإقليمي. 
٢- إعداد الطلاب لسوق العمل المحلى والإقليمى وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة
٣- عمل نموذج لبرنامج اكاديمي متميز يعتمد على نظام الساعات المعتمده وفقا معايير الجودة
٤- اثراء البحث العلمى من خلال اعضاء هيئة التدريس ورفع مستوى وعى الطلاب نحو البحث العلمى ومواكبة التطور العلمى فى مجال هندسة البرمجيات بالكليه .
٥- تنمية مهارات اعضاء هيئة التدريس بما يدعم الفاعليه التعليميه فى مجال هندسة البرمجيات
٦- تطوير النظم الإداريه الداعمه لبرنامج هندسة البرمجيات.

الذكاء الاصطناعي تكنولوجيا المعلومات هندسة البرمجيات