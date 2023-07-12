أهداف برنامج "هندسة البرمجيات" بكلية الذكاء الإصطناعى جامعة حلوان

اعلنت جامعة حلوان عن أهداف برنامج هندسة البرمجيات بكلية الحاسبات والذكاء والذي يعتبر أهم التخصصات الحديثة التي نشأت لمواكبة التطور السريع في تكنولوجيا المعلومات وتحليل البرمجيات.
١- تصميم وتطوير برنامج اكاديمي فى هندسة البرمجيات وفقا لمعايير الجوده بما يدعم تميز وتنافسية الخريج على المستوى المحلى والإقليمي.
٢- إعداد الطلاب لسوق العمل المحلى والإقليمى وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة
٣- عمل نموذج لبرنامج اكاديمي متميز يعتمد على نظام الساعات المعتمده وفقا معايير الجودة
٤- اثراء البحث العلمى من خلال اعضاء هيئة التدريس ورفع مستوى وعى الطلاب نحو البحث العلمى ومواكبة التطور العلمى فى مجال هندسة البرمجيات بالكليه .
٥- تنمية مهارات اعضاء هيئة التدريس بما يدعم الفاعليه التعليميه فى مجال هندسة البرمجيات
٦- تطوير النظم الإداريه الداعمه لبرنامج هندسة البرمجيات.