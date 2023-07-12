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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

إحالة مشروع تعديل قانون اتحاد الناشرين إلى مجلس النواب

سعيد عبده رئيس اتحاد
سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين
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كشف اتحاد الناشرين المصريين برئاسة سعيد عبده، عن أنه تم عرض مشروع تعديل قانون الاتحاد رقم 25 لسنة 1965 الصادر منذ ما يقرب من 60 سنة على مجلس النواب؛ ويأتي ذلك إيماناً بأن صناعة النشر لن تنهض إلا بتعديل تشريعى، فقد تم خلال الفترة الماضية طرق جميع الأبواب والتواصل مع عدد كبير من أعضاء مجلس النواب وبفضل الله وجهود عدد كبير من المؤمنين بأهمية تلك الصناعة ودورها فى النهوض بالاقتصاد الوطني باعتبارها أبرز أذرع القوى الناعمة للدولة.

وجاء نص البيان: “إيماناً بأن صناعة النشر لن تنهض إلا بتعديل تشريعى، فقد تم خلال الفترة الماضية طرق جميع الأبواب والتواصل مع عدد كبير من السادة أعضاء مجلس النواب وبفضل الله وجهود عدد كبير من المؤمنين بأهمية تلك الصناعة ودورها فى النهوض بالاقتصاد الوطني باعتبارها أبرز أذرع القوى الناعمة للدولة”.

وتابع: “فقد تم بحمد الله عرض مشروع تعديل قانون الاتحاد رقم 25 لسنة 1965 الصادر منذ مايقرب من 60 سنة على مجلس النواب، وقد أحال رئيس مجلس النواب مشروع قانون الاتحاد إلى لجنة مشتركة من لجنتى الإعلام والثقافة والآثار، والشئون الدستورية والتشريعية، وجارى المتابعة”.

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