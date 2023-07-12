ads
الأربعاء 12 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

المقاولون العرب تنجح في رفع فندق عائم عملاق ببحيرة ناصر

فندق عائم
فندق عائم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تمكنت شركة المقاولون العرب من خلال ترسانتها النهرية ببحيرة ناصر بمحافظة أسوان، من إتمام عملية رفع أحد أكبر الفنادق العائمة السياحية من أجل عمل الصيانة الدورية والإصلاح وإعادة التأهيل وذلك طبقا للدراسات الفنية ومعدات الشد، والوسائد الهوائية، وتحت الإشراف الأجنبي الذى أعدته مجموعة عز الصناعية.

وتكمن أهمية تلك العملية في استخدام وسائل حديثة تستخدم لأول مرة فى مصر وهى استخدام الوسائد الهوائية لرفع الفندق العائم، ويشكل هذا الحل الهندسي الجديد فرصة للفنادق العائمة تتيح إجراء جميع الصيانات الدورية فى داخل محافظة أسوان مما يوفر الوقت والنفقات والتي تأتي بديلا عن استخدام الروافع التقليدية.

ويبلغ وزن الفندق العائم 3000 طن وبطول 109 متر وعرض 15.5 متر وارتفاع يبلغ 15.5 متر ما يعادل 4 أدوار، وقد تم استخدام 21 وسادة هوائية بقطر 1.5 متر وبطول 20 مترا فى تلك العملية بالإضافة إلى أوناش خاصة بقوة شد 380 طنا.

يذكر أن الفنادق العائمة تمثل عنصر جذب سياحي هام فى مجال السياحة المصرية حيث يتمكن السائح من قضاء عدد من الليالى السياحية متنقلاً بين المدن والمراكز المختلفة لزيارة الآثار المصرية، وتقوم شركة المقاولون العرب بتصنيع وصيانة الفنادق العائمة فى ترسانتها بمنطقة المعصرة حيث تمتلك كافة الإمكانات اللازمة لإنشاء وصيانة الوحدات العائمة لكبرى الشركات السياحية العالمية والمصرية.

3F1E637B-175A-4D1B-9694-B9923880CEAA
3F1E637B-175A-4D1B-9694-B9923880CEAA
87C1028B-BACA-48E8-9F02-7CC56807301C
87C1028B-BACA-48E8-9F02-7CC56807301C
04D20E57-9CC6-4C32-A740-303D161F19FA
04D20E57-9CC6-4C32-A740-303D161F19FA
DFFBAC70-47B2-4CAF-A0FA-D449CA7E748C
DFFBAC70-47B2-4CAF-A0FA-D449CA7E748C
EDE77AB0-81AB-4253-945D-143FDC9EBF76
EDE77AB0-81AB-4253-945D-143FDC9EBF76
المقاولون العرب فنادق عائم بحيرة ناصر