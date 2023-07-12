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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

"الإسكان": طرح محال تجارية وصيدليتين ومخبز بمدينتي حدائق أكتوبر وبدر للبيع في مزاد علني

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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صرح المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، بأنه تم طرح 13 محلاً تجارياً وصيدليتين بمساحات تتراوح من (25م2 : 101م2)، بالمناطق المختلفة بالمدينة للبيع بالمزاد العلني.

وأضاف المهندس محمد مصطفى، أنه يتم طلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الجهاز، على أن تعقد جلسة المزاد العلني يوم الإثنين الموافق 21/8/2023، ويمكن للراغبين في دخول المزاد المعاينة على الطبيعة للمحال والصيدليتين في مواعيد العمل الرسمية.

وقال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إنه تم طرح مخبز بالدور الأرضي بالسوق الرابعة بمنطقة النرجس بالحي الخامس بمساحة (217.5)، بالمدينة للبيع بالمزاد العلني.

وأضاف المهندس عمار مندور، أنه يتم طلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الجهاز، على أن تعقد جلسة المزاد العلني يوم الأربعاء الموافق 2/8/2023، ويمكن للراغبين في دخول المزاد المعاينة على الطبيعة للمخبز في مواعيد العمل الرسمية.

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