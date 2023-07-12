احتفالا بثورة 30 يونيو.. "القومي للترجمة" يواصل تقديم خصم 25% على إصداراته

يقدم المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي خصم 25٪؜ على جميع إصداراته، وذلك ضمن احتفالات وزارة الثقافة بذكرى ثورة 30 يونيو، ويستمر حتى 18 يوليو الجاري.

ومن أحدث إصدارات المركز القومي للترجمة المتوفرة بمنفذ البيع : تاريخ الفكر الفلسفي اللاتيني الأمريكي :بحث دائم عن الهوية" بجزئيه الأول والثاني والكتاب من تأليف كارلوس بيورليجي ومن ترجمة علي إبراهيم منوفي.,"دماغ الأخلاق: علم النفس العصبي للأخلاق" من تحرير س.ماثيو لياو، ومن ترجمة سما طه، "فلسفة البلاغة" اي .ايه .ريتشاردز من ترجمة وتقديم شكري مجاهد، "الصحافة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 1850-1950 السياسة والتاريخ الإجتماعي والثقافة" من تحرير أنطوني غورمان وديدييه مونسيو ومن ترجمة ربيع وهبة، "مقدمة في التصوف المسيحي" من تأليف توماس ميرتون ومن ترجمة كرم عباس.

أيضا يوجد كتاب "الدر المنثور في طبقات ربات الخدور:كتابة تاريخ نسوي من خلال التراجم بمصر أواخر القرن التاسع عشر " من تأليف ماريلين بوث وترجمة سحر توفيق، "تدبر الكبر:محاورات حول التقاعد والحب والتجاعيد والندم" من تأليف مارثا نوسباوم وسول ليفمور ومن ترجمة هشام ممدوح طه ، "أهل التشريع وأهل التأويل :في الحداثة وما بعد الحداثة والمفكرين" من تأليف زيجمونت باومان ومن ترجمة حجاج ابو جبر ، "الأفريكانية " من تاليف أريانا داجنينو ومن ترجمة مروى ممدوح سالم ، "مقدمة في الأناجيل الثلاثة :متى ولوقا ومرقس من تاليف يوليوس فلهاوزن ومن ترجمة هاني فتحي مرسي.

"داروين ونظرية التطور للنشء" من تاليف باسكال بيك ومن ترجمة عاصم عبد ربه، "قصة كوريا :فهم الكوريين وثقافتهم " من تأليف تشوي جون شيك و"مدرسة الحمقى:شيزوفرينيا " من تأليف ألكسندر سوكولوف ومن ترجمة محمد نصر الدين الجبالي.