هيرميس مستشارًا ماليًا لطلعت مصطفى لإتمام صفقة الاستحواذ على حصص في 7 فنادق

أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، عن تعيين المجموعة المالية هيرميس مستشارا ماليا لإتمام صفقة الاستحواذ على حصص داخل فنادق سوفتيل أولد كتراكت أسوان، منتجع موفنبيك أسواق، سوفيتيل وينتر بالاس الأقصر، وشنايجنبرجر التحرير، وشنايجنبرجر سيسل الإسكندرية، وماريوت مينا هاوس، وماريوت القاهرة، وكازينو عمر الخيام، من خلال إيكون التابعة لها.



وبحسب إفصاح البورصة المصرية، اليوم الأربعاء، كشفت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، عن تقدم الذراع الفندقي وهي الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية – ايكون، المملوكة لها من خلال شركاتها التابعة بنسبة 83.3%، بعرض للاستحواذ على حصة مؤثرة في ملكية وحقوق الإدارة لعدد من الفنادق في القاهرة والإسكندرية والأقصر وأسوان.

وذكرت أن هذه الفنادق مملوكة حاليا للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق – إيجوث.

وأكدت أن هذه الخطوة تتماشي مع استراتيجية النمو للمجموعة لترسيخ مكانتها باعتبارها اللاعب الرئيسي في قطاع الفنادق الراقية في مصر.

وقال البيان: تهدف ايكون إلى تطوير وتحديث المحفظة الجديدة لتتماشي مع أنشطتها القائمة في مجال المشروعات الفندقية الحالية وبغرض خلق قيمة لمساهميها من خلال الاستحواذ.

وأضافت، أن عملية الاستحواذ سينتج عند إتمامها وصول محفظة ايكون إلى إجمالي 15 فندق بإجمالي قاعدة للغرف الفندقية لشركة ايكون لما يزيد عن 5000 غرفة متضمنة المشروعات قيد الإنشاء والتطوير.

وأشارت إلى أن عملية الاستحواذ ستساهم أيضا في تحقيق إيرادات مستقبلية بالعملة الصعبة وبما يتفق مع استراتيجية المجموعة من تعظيم أنشطة الدخل المتكرر للشركة.

وأكدت أن الهدف من هذا الاستحواذ هو القيام بعملية تطوير وتحديث لهذه الفنادق بغرض رفع كفاءتها التشغيلية إلى مستويات أعلى مما يمكنها من اجتذاب نوعية أعلى من السياحة الوافدة لمصر والذي سينعكس بدوره على زيادة وتعظيم العوائد السياحية من هذه الفنادق من خلال زيادة أسعار بيع الغرف بها مقارنة بمستويات الأسعار الحالية بهذه الفنادق.

وأضافت طلعت مصطفى، أن المجموعة ستقوم بتقديم المزيد من التفاصيل عند الانتهاء من توقيع الاتفاق النهائي. وكانت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد قد أعلنت أمس بحضور رئس مجلس الوزراء تخارج الحكومة بشكل جزئي من عدد من الشركات على رأسهم الشركة المالكة لـ7 فنادق لصالح إيكون التابعة لطلعت مصطفى .