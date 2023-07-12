البابا تواضروس الثاني يستأنف اجتماع الأربعاء الأسبوعي

يستأنف قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم اجتماع الأربعاء الأسبوعي لقداسته، ويأتي هذا بالتزامن مع عيد الرسل.

ومن المقرر، أنَّ تبث العظة من خلال القنوات القبطية الفضائية ومن خلال البث المباشر على الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وصفحة المركز الإعلامي للكنيسة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وقناة «c.o.c».

والجدير بالذكر أن البابا تواضروس تعرض منذ عدة أكثر من شهر إلى أزمة صحية بسبب التهاب العصب السابع ونصحه الأطباء بأخذ قسط من الراحة والبعد عن الضغوطات.