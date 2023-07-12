المهرجان القومي للمسرح يكرم الكاتب محمد السيد عيد بدورته الـ16

يكرم المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض، الكاتب محمد السيد عيد، خلال حفل افتتاح دورته الـ 16 والتي تقام في الفترة من 29 يوليو وحتى 14 أغسطس المقبل، ويأتي التكريم تقديرا لتاريخ الكاتب والمفكر محمد السيد عيد وأعماله المبدعة في المسرح، وكذلك في باقي الوسائط من إذاعة وتليفزيون.

وقال الكاتب محمد السيد عيد: “منذ جئت من الإسكندرية عام 1974 ارتبطت بمجلة السينما والمسرح، وغطيت في السبعينيات كل المسرحيات التي تحدثت عن حرب أكتوبر، وواصلت الكتابة في مجلة الفنون، وكل مجلات المسرح التي ظهرت حتي الآن، كما كتبت مقالات ودراسات لمجلات أخرى مثل الثقافة الجديدة وإبداع وغيرهما”.

وتابع: “واليوم ها هو المهرجان القومي للمسرح يكرمني. هذا التكريم أعتبره كلمة شكر كبيرة من مصر علي ماقدمته للمسرح المصرى خلال خمسين عاماً، من الدراسات والمقالات والكتب، هذا التكريم وسام علي صدرى، أعتز به لأنه من بلدى الحبيبة: مصر، وشكراً للمهرجان القومي للمسرح، وللفنان محمد رياض رئيس المهرجان، ولكل من فكر في توجيه كلمة شكر لرجل أعطي حياته للفن والأدب”.

ويُذكر أن الكاتب محمد السيد عيد هو مفكر مصري ولد بمدينة الإسكندرية، وحصل علي ليسانس آالآداب قسم الدراسات الفلسفية والإجتماعية، كما حصل علي دبلوم الدراسات العليا الإسلامية ، وقد تقلد الكاتب محمد السيد عيد بعض المناصب الرفيعة، أهمها نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وقدم الكاتب محمد السيد عيد العديد من الأعمال سواء في المسرح أو الإذاعة أو التلفزيون ، ففي المسرح قدم كتباً نقدية منها : التراث في مسرح صلاح عبد الصبور، والتراث في مسرح نجيب سرور الشعرى، والتراث في مسرح عبد الرحمن الشرقاوي، وكذلك: دراسات في المسرح المعاصر.

كما قدم عيد تحقيقات لمسرحيات منها: مسرحية الكلمات المتقاطعة لنجيب سرور ، ومسرحية عقيلة لبيرم التونسي ، وأوبريت شهرزاد ، والبرنسيسة ومسرحيات أخرى لأمين عطا الله. وجمع بيانات "الاحتفالية" التي قدمها الكتاب المغاربة، وقدم لها مبيناً أثر الكتابات المصرية فيها، وكتب عدة نصوص مسرحية، منها " موكب النور " الذى أخرجه عبد الرحمن الشافعي ، وقدم عدة ترجمات لنصوص مسرحية منها : إنتقام صياد عن أوبرا صينية مجهولة المؤلف ، وسيد البيت لستانلي هاوتون.

وللكاتب عيد العديد من الأعمال الإذاعية، منها مقدمة بن خلدون، لخطط المقريزية، نحن العرب علمنا العالم ، واشتعلت النيران، الشمس لما تضحك، بريق السحاب، سلسلة نجم في سماء الزمان (13 جزءا) ، وحكيم مصر، وفي التليفزيون قدم عددا من المسلسلات منها الزيني بركات، وزمن العطش، وقاسم أمين، وعلي مبارك، والإمام الغزالي .