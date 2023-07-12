الثانوية الأزهرية 2023.. منطقة مطروح تختتم أعمال الامتحانات

أعلن عبد العظيم سالم ، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، اليوم الاربعاء، ختام امتحانات الدور الأول من للثانوية الأزهرية في المحافظة، وسط حالة من الهدوء، والانتظام بلجان طلاب القسم العلمي.

تابع رئيس أزهر مطروح، ختام مارثون الامتحانات بلجنتي مطروح المشتركة، وبنين مطروح، مشيدًا بانتظامها وانضباطها، مؤكدًا أن الامتحانات مرت دون أي مشاكل صحية بين الطلاب وذلك لالتزام الجميع بالإجراءات الاحترازية، موجها الشكر لمديرية الصحة بمطروح لتعاونها المثمر والفعال خلال العملية الامتحانية.

وأشار رئيس المنطقة إلى أن لجان المتابعة والمشاركين في العملية الامتحانية بمطروح، كان لهم دورًا بارزًا في نجاح أعمال تلك الامتحانات وظهورها بشكل مشرف، موضحًا أن الامتحانات شهدت حالة من الهدوء والانضباط ولم نرصد أي ظاهرة للغش بين الطلاب، وذلك بعد التصدي لتلك الظاهرة بكل أساليبها، بعد جهود مضنية من رؤساء اللجان، والمساعدين، ورجال المتابعات الميدانية، والملاحظين، والعمال طوال سير لجان الامتحانات.



كما أشاد رئيس أزهر مطروح، بدور الشرطة والخدمات الأمنية ، مؤكدا على أنهم شركاء هذا النجاح ورجال مواقف وصمام الأمان لهذا الوطن، ولا يستطيع أحد أن ينكر دورهم وجهودهم الصادقة في التعاون مع الأزهر الشريف في العديد من القضايا التعليمية بصفة عامة، وفي إنجاح منظومة امتحانات الثانوية الأزهرية ، وهذا ليس بجديد على قيادات ورجال وزارة الداخلية.

يذكر أن طلاب القسم العلمي اختتموا اليوم ماراثون امتحانات الدور الأول بأداء الامتحان بمادة التفسير، والتي استمرت على مدار ساعتين من الزمن المقرر لها بحسب جدول الامتحانات.

ختام الثانوية الأزهرية بمحافظة مطروح

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