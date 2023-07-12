تجربة سينمائية جديدة بين تامر حسني وأيمن بهجت قمر

يتعاون السيناريست أيمن بهجت قمر مجددا مع الفنان تامر حسني في تجربة سينمائية جديدة بعد فيلمهما السابق “البدلة”.

وأعلن قمر، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن هذا التعاون حيث كتب: "النهارده اتشرفت بتلبية دعوة اخويا وصديقي تامر حسني لحضور فيلم تاج بصراحة مجهود جبار وفي زمن قياسي وتجربة جديدة ومختلفة وتم الاتفاق بينا على اني هكتب له فيلمه الجديد في تاني لقاء لينا بعد فيلم البدلة .. دعواتكم 💪💪💪".

ويشارك الفنان تامر حسنى فى الموسم السينمائى الحالى بفيلم "تاج"، والذى حقق نجاحاً كبيراً خلال الأيام السابقة، وينتمى لنوعية أفلام الرجل الخارق "السوبر هيرو".

الفيلم بطولة تامر حسنى، دينا الشربينى، عمرو عبدالجليل، هالة فاخر، تأليف تامر حسنى والإخراج سارة وفيق.