الأهلي يتفوق على الزمالك في القيمة التسويقية

يتفوق فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي على نظيره الزمالك، في القيمة التسويقية، قبل موقعة القمة 126، المقرر لهاء مساء الخميس القادم، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء، على استاد القاهرة، والمؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وتبلغ القيمة التسويقية للأهلي 29.60 مليون يورو، ويعد المالي أليو ديانج، أغلى لاعبي الفريق من ناحية القيمة التسويقية بمبلغ يصل إلى 4.5 مليون يورو، ويأتي محمد عبدالمنعم في المركز الثاني بمبلغ 3 مليون يورو، وثالثًا محمد الشناوي بملغ 2.5 مليون يورو، ورابعًا محمد شريف بمبلغ 1.8 مليون يورو، وخامسًا 1.5 مليون يورو، طبقًا لموقع ترانسفيرماركت العالمي.

على الجهة الأخرى تبلغ القيمة التسويقية للزمالك 19.83 مليون يورو، ويعد أحمد السيد زيزو، أغلى لاعبي الدوري المصري بمبلغ 5 مليون يورو، ويأتي فأحمد فتوح ثاني أغلى لاعبي الزمالك من ناحية القيمة التسويقية بمبلغ 1.3 مليون يورو، وثالثًا يأتي محمود حمدي الونش بمبلغ 1.6 مليون يورو، ويحتل المرتبة الرابعة والخامسة سيف الجزيري وعماد نبيل دونجا بملغ مليون يورو.

ويدخل الزمالك قمة الخميس، في المركز الثالث برصيد 59 نقطة، بعد الفوز 17 مباراة وتعادل في 8 لقاءات والخسارةو في 7 مواجهات أخرى، على الجهة الأهلي حسم الأهلي لقب الدوري الـ 43، بعد الانفراد بصدارة جدول الترتيب برصيد 75 نقطة.