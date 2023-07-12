أوكرانيا: القوات الروسية تقصف زابوروجيا 69 مرة في يوم واحد

أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم زابوروجيا الأوكراني يوري مالاشكو، اليوم الأربعاء، أن الجيش الروسي قصف 16 بلدة تابعة للإقليم أمس، ما أسفر عن مقتل رجل يبلغ من العمر 85 عامًا في هولييبول.

وأفاد مالاشكو، في تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية" بأن الروس شنوا 69 هجومًا على 16 بلدة في الخطوط الأمامية بإقليم زابوروجيا، مشيرا إلى أنه أثناء قصف مدفعي على حي سكني في هولييابول أصيب رجل يبلغ من العمر 85 عامًا بجروح خطيرة، وتم نقله على الفور إلى أقرب مرفق طبي، لكنه توفي على الفور".

وأضاف مالاشكو، أن الروس شنوا 60 غارة مدفعية على بلدات أوريكيف وهوليابول وزاليزنيشن ومالا توكماتشكا ويهوريفكا ومالينيفكا وستبنوهيرسك، كما تعرضت أوريكيف وبريوبرازينكا للهجوم ثلاث مرات بالقنابل الجوية وتعرضت أوريخيف ونوفوداريفكا وشيرفون لهجمات بالمدفعية الثقيلة.

وتابع المسئول الأوكراني أنه تم تسجيل 43 بلاغًا عن إلحاق أضرار بمؤسسات مدنية، وإصابة شخص وتضرر منازل خاصة إثر قصف روسي لمنطقة خاركيف.