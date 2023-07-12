"حياة الروح".. أمسية ثقافية بـ يبت السناري الليلة

تنظِّم مكتبة الاسكندرية من خلال بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي، أمسية مفتوحة للجمهور في مديح التراث تحت عنوان: "حياة الروح"، وذلك يوم الاربعاء 12 يوليو، في تمام السابعة مساًء، بمقر بيت السنارى الأثري بحي السيدة زينب، بالقاهرة.

يتحدث في الأمسية حسن الجريتلي؛ المخرج الكبير ومؤسس فرقة الورشة المسرحية، وأميرة النشوقاتى؛ الكاتبة والصحفية ومؤسسة قسم التراث في موقع الأهرام أونلاين، ويدير اللقاء الدكتورة فاطمة كشـك المتخصصة في علم المصريات وصاحبة الباع في التوعية بالتراث، بحضور نخبة من الكتاب والمثقفين والمهتمين بالتاريخ والتراث.

وكانت قد اطلقت مكتبة الإسكندرية مسابقة جديدة بعنوان "اقرأ وشارك"، تزامنًا مع انطلاق معرض مكتبة الاسكندرية الدولي للكتاب، بهدف توسيع المدارك الثقافية والفكرية للشباب.