الاتحاد السكندري يستضيف المقاولون العرب في الجولة قبل الأخيرة بالدوري

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، بقيادة الصربى زوران مانولوفيتش، نظيره المقاولون العرب، والمقرر إقامتها في الثامنة والنصف مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة رقم ٣٣ من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويدخل الفريقان اللقاء رافعين شعار لا بديل عن الفوز خلال المباراة وحصد الثلاث نقاط، لتحسين موقفهم بجدول الترتيب العام بمسابقة الدوري الممتاز.

يحتل الاتحاد السكندري المركز الثامن برصيد ٤٢ نقطة، بينما المقاولون العرب في المركز الـسادس برصيد ٤٣ نقطة بجدول الترتيب العام بمسابقة الدوري الممتاز.