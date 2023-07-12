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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

غلق 11 مخبزا بلديا بـ3 مراكز في المنوفية

اللواء إبراهيم أحمد
اللواء إبراهيم أحمد ابو ليمون محافظ المنوفية
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وافق اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، على غلق (11) مخبزا بلديا بضواحي المحافظة لمدة تتراوح ما بين شهر إلى شهرين كعقوبة إدارية لمخالفتهم اللوائح والقوانين والتوجيهات الوزارية أرقام (35) لسنة 2022 و (37) لسنة 2020، (30) لسنة 2017، جاء ذلك بناءً على مذكرة مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية بشأن مرور اللجان المشكلة من إدارة الرقابة التموينية للتفتيش على المخابز لمتابعة سير العمل بنطاق المحافظة.
وأشار محافظ المنوفية إلى أنه تم غلق 9 مخابز بلدية بنواحي دراجيل و كفر السوالمية بالشهداء وحي عدنان بالسادات وسروهيت بمنوف وزوير وميت خلف بشبين الكوم لمدة شهر لإنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، كما تم غلق 2 مخبز بلدى بنواحي شبرازنجي وكفر شبرا زنجى بالباجور لمدة شهرين للقيام بضرب مبيعات وهمية وتوقف العمل بتلك المخابز بدون إذن رسمي من الجهات المعنية.
وقد شدد محافظ المنوفية على استمرار تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز والأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار ومعاقبة المخالفين حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وحمايتهم ضد أي تلاعب.

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