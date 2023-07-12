اليوم.. انطلاق تصفيات فردي الشابات ببطولة العالم للخماسي بالإسكندرية

انطلقتمنافسات تصفيات فردي الشابات ببطولة العالم للخماسي الحديث تحت 17 عامًا اليوم الأربعاء والتي تستضيفها ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية خلال الفترة من 10 يوليو وحتى 17 من الشهر ذاته.

وتشارك مصر في التصفيات بأربع لاعبات وهن جنة وليد وفريدة أبو هاشم في التصفية الأولى، وسارة عمرو ريتاج علاء في التصفية الثانية.

بدأت تصفيات المجموعة الأولى بمنافسات السلاح في الساعة العاشرة صباحًا، ثم الموانع في الساعة الرابعة ثم السباحة الساعة 5.20، و الليزر رن في الساعة السادسة والربع.

وتبدأ تصفيات المجموعة الثانية بمنافسات السلاح في الساعة الواحدة ظهرًا ثم الموانع في الساعة السابعة، والسباحة 8.20 والليزر رن في الساعة التاسعة والربع.

وانطلقت أمس البطولة بمنافسات تتابع الفرق واستطاعت مصر التتويج بميداليتين بواقع ذهبية في تتابع الشباب وفضية في تتابع الشابات.

حيث توج محمد حاتم و أسامة مدحت أمس بالميدالية الذهبية في تتابع الفرق للشباب.

بينما توجت كلًا من سارة عمرو وفريدة أبو هاشم لاعبتا المنتخب الوطني بالميدالية الفضية بمسابقة تتابع الفرق شابات.

وتضم البطولة منافسات فردي البنين وفردي البنات وتتابع الفرق والتتابع المختلط.

وتشارك في بطولة العالم 35 دولة وهي: البرازيل، بوركينافاسو، كندا، الصين، تايوان، التشيك، إستونيا، فرنسا، جامبيا، جورجيا، ألمانيا، بريطانيا، إيطاليا، جواتيمالا، المجر، اليابان، كازاخستان، كوريا الجنوبية، الكويت، المكسيك، مولودفا، بولندا، البرتغال، صربيا، جنوب إفريقيا، إسبانيا، سويسرا، سوريا، تركيا، أوكرانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، أوزبكستان، فنزويلا، الهند، بالإضافة إلى مصر.