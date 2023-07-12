بعد نجاح الاكتتاب الأول.. الرقابة المالية توافق على دعوة بلتون لقدامى المساهمين لزيادة رأس المال

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على قيام شركة بلتون المالية القابضة، بدعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في الأسهم المتبقية -المرحلة الثانية- لزيادة رأس المال بقيمة اسمية قدرها 2 جنيه للسهم.

وأوضحت الرقابة المالية في بيان اليوم الأربعاء، أن الأسهم المتبقية والمتاحة للاكتتاب في المرحلة الثانية يبلغ عددها 100.43 مليون سهم بنسبة 2.01% من إجمالي أسهم الزيادة.

وبحسب البيان، بلغت نسبة تغطية المرحلة الأولى لزيادة رأسمال بلتون القابضة نحو 97.99%.

وكانت الجمعية العامة للشركة وافقت على زيادة رأس مال بلتون المالية القابضة من 926.95 مليون جنيه إلى 10.92 مليار جنيه بزيادة قدرها 10 مليارات جنيه موزعة على 5 مليارات سهم بقيمة اسمية 2 جنيه للسهم تسدد نقداً، وتخصص لقدامى المساهمين، وهو يعد أكبر اكتتاب نقدي في تاريخ البورصة المصرية مدفوع من جموع المساهمين نقدا.

وحققت بلتون المالية القابضة، خلال الربع الأول من العام الجاري، خسائر بلغت 52.03 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2023، مقابل أرباح بلغت 3.835 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2022، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفع إجمالي إيرادات الشركة إلى 136.75 مليون جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل إيرادات قدرها 107.26 مليون جنيه في الربع الأول من العام الماضي.