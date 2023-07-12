القمة 126.. كولر لا يعرف إلا الفوز أمام الزمالك

يبحث السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن فوز جديد أمام الغريم التقليدي الزمالك في مباراة القمة 126 للدوري الممتاز والتي تجمع الفريقين غدا الخميس على استاد القاهرة الدولي.

ويسعى "كولر" لتأكيد تفوقه على الزمالك في المواجهة الثالثة له مع المارد الأحمر بعدما قدم "المارشال" موسما ناجحا قاد الأهلي خلاله للتتويج بـ5 ألقاب، كما حقق أرقاما قياسية مع الفريق الأحمر في أول موسم للمدير الفني السويسري.

وتعتبر مباراة القمة 126 هي الثالثة للمدير الفني السويسري أمام الزمالك محققا العلامة الكاملة بقيادة المارد الأحمر للفوز في أول قمتين على حساب الفارس الأبيض لتكون نقطة انطلاقة المدرب السويسري بحصد أول ألقابه في السوبر المصري والذي كان دفعة معنوية كبيرة في بداية مشواره بالقلعة الحمراء.

وقاد "كولر" الأهلي للتتويج بالسوبر المصري مطلع الموسم على حساب الزمالك بهدفين دون رد في أول مباراة قمة للمدرب السويسري.

وعاد مارسيل كولر ليكرر التفوق على الزمالك في مباراة القمة 125 بالجولة الـ14 من الدوري الممتاز وفاز الأحمر بثلاثية نظيفة ساهمت في مواصلة المسيرة نحو اللقب الذي توج به الأهلي رسمي قبل لقاء الخميس.

واستطاع مارسيل كولر في موسمه الأول مع الأهلي أن يحقق نجاحا استثنائيا كبيرا على الصعيد المحلي، حيث لم يتلق الفريق أي هزيمة في المسابقات الثلاثية الدوري والكأس وكأس السوبر.

ولعب الأهلي في الدوري هذا الموسم 29 مباراة حقق الفوز في 23 وتعادل في 6 مباريات ولم يخسر حتى الآن، كما يعد الأهلي أقوى خط هجوم بـ54 هدفا والأقوى دفاعا بعدما استقبل 7 أهداف فقط.