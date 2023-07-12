بالفيديو.. مختار غباشي: تهدئة الأوضاع في السودان جزء من الحفاظ على الأمن المصري

قال الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن تهدئة الأوضاع في الداخل السوداني هى جزء من الحفاظ على الأمن القومي المصري والعربي، مشيرًا إلى أن الحكومة السودانية غاضبة من تصريحات رئيس وزراء إثيوبيا، والذي صرح فيها بأن السودان خالية من وجود حكومة تدير البلاد، ومطالباته بفرض حظر جوي على السودان؛ بسبب الحرب القائمة بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وأضاف "غباشي" في حواره لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الأربعاء، أن قضية السودان قضية مركبة وليس دولة جوار فقط وتمثل أهمية حساسة بالنسبة للأمن المصري، خاصة أن مصر والسودان بينهما شريان النيل والعلاقات الوثيقة، موضحًا أن قوات الدعم السريع تصل لنحو 250 ألف جندي وهو نصف قوات الجيش تقريبا، وتمتلك عتادا عسكريا وأسلحة ثقيلة هائلة تجابه أسلحة وإمكانات الجيش.

وتابع أن تسوية الوضع في السودان بين حميدتي وعبدالفتاح البرهان، أمر ضروري، مشددا على ضرورة إجراء حوار؛ للمحافظة على مقدرات الدولة والمواطنين الأهم من أي مصالح شخصية.