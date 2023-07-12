القس چيري بلاي: الحوار واحترام الآخر هما الطريق نحو تحقيق السلام

قال الدكتور القس چيري بلاي، الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي، الشباب هم مصدر الأمل والعطاء، بما لديهم من طاقات ومبادرات ملهمة، مشيرًا إلى إيمانه بأن الحوار واحترام إيمان الآخر وعقيدته هما الطريق نحو السلام وإيجاد الحلول لجميع المشكلات ومواجهة خطابات الكراهية والعنصرية البغيضة.

وأضاف الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي، في محاضرة له ضمن فعاليات النسخة الثانية من منتدى شباب صنَّاع السلام، إن وحدتنا وأخوتنا الإنسانية تعد أمرًا مهمًّا في مواجهة القيم الفاسدة من الفساد والعنف وغيرها، موضحًا أن علينا حماية كوكبنا من خلال العمل على التوعية بالتغيرات المناخية ومواجهة تأثيراتها السلبية.

ودعا د. جيري بلاي الشباب المشاركين في المنتدى إلى العمل على صناعة السلام وبنائه من خلال احترام الاختلاف، والتحلي بالقيم الإنسانية التي أودعها الإله في البشر، والتمسك بالعدالة والمساواة، سواء في الجنس أم اللون أم العرق، مشيرًا إلى أن العدالة كفيلة بتحقيق درع واق لكل هادمي خطط الحوار ونقاط التَّلاقي بيننا.

وتستمر في مدينة چنيف بسويسرا، فعاليات النسخة الثانية من منتدى شباب صنَّاع السلام، الذي ينظمه مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، بالشراكة مع مجلس الكنائس العالمي ومؤسسة روز كاسيل، وذلك خلال الفترة من ٦ : ١٤ يوليو الجاري، بمشاركة ٥٠ شابًّا وشابةً من مختلف أنحاء العالم.