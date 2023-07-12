تعرف على شروط شغل الوظائف الإشرافية الشاغرة بتعليم جنوب سيناء

أعلن محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، عن المسابقة العامة رقم (1) لسنة 2023 لشغل عدد من الوظائف الإشرافية، وذلك في نطاق المحافظة على النحو التالي:

- مدير إدارة تعليمية (إدارة سانت كاترين).

- وكيل إدارة تعليمية (إدارة سانت كاترين– شرم الشيخ).

- موجه عام مادة أو نشاط .

- موجه أول مادة أو نشاط.

- موجه مادة أو نشاط .

- مدير مدرسة ووكيل مدرسة رسمية ورسمية لغات.

وذلك في ضوء أحكام القانون (155) لسنة 2007 وتعديلاته بالقانون 93 لسنة 2012 وعلى القانون رقم (93) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون (155) لسنة 2007 م ولائحته التنفيذية الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (428) لسنة 2013 والقرار رقم (1764) لسنة 2020 بتعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية.

وأشار الإعلان أن شروط الوظائف الإشرافية للمرشحين هي:

1- أن يكون شغل الوظيفة لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدير الإدارة ووكيل الإدارة ومدير مدرسة ووكيل مدرسة ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة لموجه وموجه أول مادة أو نشاط.

2- أن يكون الترشيح لشغل الوظيفة من بين شاغلي وظيفة معلم أول (أ) على الأقل لوظيفة (موجه) ومدير مدرسة وبأقدمية سنتين لمدير الإدارة ووكيل الإدارة، ومعلم (أول) على الأقل لوكيل مدرسة.

3- أن يكون الترشيح لشغل وظيفة (موجه أول ) من بين شاغلي وظيفة معلم خبير على الأقل من بين من سبق لهم شغل وظيفة التوجيه الأدنى مباشرة وقضاء المدة البينية المنصوص عليها في قانون التعليم مادة (81).

4- يكون الترشيح لشغل وظيفة (موجه عام) من بين شاغلي وظيفة كبير معلمين من بين من سبق لهم شغل وظيفة التوجيه الأدنى مباشرة وقضاء المدة البينية المنصوص عليها في قانون التعليم مادة (81).

5- الحصول على مؤهل عال تربوي أو مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة التأهيل التربوي وللحاصلين على دبلوم المعلمين والمعلمات للمتقدمين لمدارس التعليم الأساسي.

6- الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة من الأكاديمية المهنية للمعلمين في مجال التوجيه الفني لوظائف الموجهين والإدارة التعليمية لوظائف مدير ووكيل إدارة والإدارة المدرسية لمدير ووكيل مدرسة على أن تكون سارية عند التقدم للإعلان.

7- الحصول على تقرير أداء بمرتبة فوق المتوسط على الأقل في السنتين السابقتين .

8- أن يكون المرشح غير محال للمحكمة التأديبية أو وقع عليه جزاء بالخصم عشرة أيام متصلة أو خمسة عشر يوما منفصلة.

9- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية التاريخ.

10 - تقديم ما يفيد عدم ثبوت تعاطي المخدرات من الجهات المعنية.

وأوضح الإعلان أن الشروط العامة الواجب توافرها للمرشحين والمتقدمين للتجديد .

1- أن يكون المرشح على رأس العمل في نطاق محافظة جنوب سيناء.

2- ألا يكون المرشح معارا أو في إجازة خاصة أو ملتحق بالعمل بأي جهة خارج نطاق المحافظة حال الإعلان.

3- أن يتقدم المرشح بالمستندات المطلوبة بنفسه .

4- أن يكون التقدم لشغل إحدى الوظائف المبينة وفي نطاق مكان العجز المعلن عنه.

5- ألا يكون المرشح منتدبا من أي جهة خارج المحافظة أو منتدبا من المحافظة لأي جهة أخرى.

6- ألا يكون المرشح سيحال إلى المعاش قبل نهاية عامين بالنسبة لوظيفة (وكيل ومدير إدارة تعليمية ووكيل ومدير مدرسة وثلاثة أعوام لوظائف التوجيه.

7- أن يكون المرشح على رأس العمل في الوظيفة التي يرغب للتجديد عليها.

ولفت الإعلان أن المستندات المطلوبة للتقديم هي:

1- صحيفة أحوال الكترونية .

2- صورة طبق الأصل من آخر تقريرين .

3- أصل شهادة الصلاحية لمزاولة المهنة أو صورة طبق الأصل سارية.

4- ما يفيد عدم الإحالة للمحكمة التأديبية أو وقع عليه جزاء بالخصم عشرة أيام متصلة أو خمسة عشر يوما منفصلة.

5- صورة طبق الأصل من المؤهل التربوي .

6- خطاب يفيد العمل بالمدارس الرسمية لغات يفيد العمل بها خمس سنوات وذلك بالنسبة للمتقدمين لمدارس الرسمي لغات.

7- صورة طبق الأصل من شهادة الحصول على الـICDL.

8- تقدم الطلبات على النموذج المرافق باسم وكيل الوزارة على التناسيق المختصة بالإدارات التعليمية.

9- لا تقبل طلبات بعد انتهاء موعد الإعلان، كما يعتبر عدم التقديم للمتقدمين للتجديد تنازلا عن الوظيفة .

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.