ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات الأربعاء

ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية في مستهل تعاملات، اليوم الأربعاء، وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.08% ليصل إلى 17,169.04 نقطة.

كما ارتفع مؤشر "EWI-EGX70" بنسبة 0.86 % ليصل إلى مستوى 3,432.04 نقطة، وكذلك مؤشر "EWI-EGX100" بنسبة 0.68% ليصل إلى مستوى 5,088.21 نقطة.

وصعد أيضا مؤشر EGX50 بنسبة 0.13%، ليصل إلى مستوى 3,155.64 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX30 capped بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 20,897.94 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.39 %، وصولا إلى 7,206.76 نقطة، وكذلك مؤشر EGX SP بنسبة 0.7%، وصولا إلى مستوى 2,889.56 نقطة.