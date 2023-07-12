محافظ كفر الشيخ: رفع 255 طن قمامة و15 طن أتربة

شهدت، مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، حملات نظافة، ورفع القمامة والأتربة من الشوارع والميادين، وخاصة بالقرى، إضافة لحملات نظافة على الطرق الرئيسية بين المراكز والمدن، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة تلبية مطالب واحتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية بالمحافظات، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين، والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تشهد مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، استمرار تنفيذ الحملات المكبرة للنظافة وكنس الشوارع والميادين لرفع القمامة والأتربة والمخلفات الصلبة بـ14 مركزا ومدينة، مؤكدا على رفع 255 طن قمامة ، و15 طن أتربة من الشوارع والميادين، بالتعاون كافة مراكز ومدن المحافظة الـ14، وجهاز النظافة بالمحافظة، موجهاَ بالمتابعة المستمرة لرفع الأتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير أماكن تجميع الأتربة والقمامة بعد رفعها أولا بأول بنطاق مراكز ومدن المحافظة.

IMG-20230712-WA0011

IMG-20230712-WA0012