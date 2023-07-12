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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. استمرار ثوران بركان فاجرادالسفيال في أيسلندا

ثوران بركان فاغرادالسفيال
ثوران بركان فاغرادالسفيال في آيسلندا
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عرضت فضائية "يورو نيوز عربي" مقطع فيديو، لاستمرار ثوران بركان فاجرادالسفيال في أيسلندا، حيث أعلن مكتب الأرصاد الجوية الأيسلندي عن استمرار ثوران البركان لليوم الثالث بعد زيادة النشاط الزلزالي في المنطقة، وبعد مرور 11 شهرًا على انتهاء آخر ثوران رسمي له.

ويحدث هذا الثوران في واد غير مأهول بالقرب من جبل ليتلي هرتور، على بعد حوالي 30 كيلومترا (19 ميلا) جنوب غرب العاصمة ريكيافيك.

سبق وأن شهدت المنطقة المعروفة باسم بركان فاجرادالسفيال مثل هذا الانفجار مرتين في العامين الماضيين دون التسبب في أي ضرر أو تعطيل للرحلات الجوية، على الرغم من قربها من مطار كيفلافيك، مركز الحركة الجوية الدولية في البلاد.

وحثت السلطات الناس على عدم القيام برحلة إلى البركان، مشيرة إلى أنه قد يكون هناك "مستويات عالية بشكل خطير من الغازات البركانية" المتراكمة بالقرب من منطقة الثوران، وأدى ثوران بركان عام 2021 في نفس المنطقة إلى تدفقات حمم بركانية مذهلة لعدة أشهر حيث توافد مئات الآلاف من الأشخاص لمشاهدة المشهد الرائع.

بركان آيسلندا الارصاد جبل ليتلي هرتور ريكيافيك