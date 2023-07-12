واشنطن بوست: زيلينسكي يهاجم الناتو بسبب تردده في قبول عضوية أوكرانيا للحلف

ذكر مقال نشرته صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية أن الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي أعرب عن غضبه وعدم رضائه بسبب تردد قادة حلف شمال الأطلنطي (الناتو) في قبول عضوية بلاده للحلف ورفضهم تحديد جدول زمني لانضمام أوكرانيا للناتو خلال قمتهم التي بدأت أمس الثلاثاء في عاصمة ليتوانيا فيلنيوس وتستمر لمدة يومين.

وأضاف المقال - الذي شارك في كتابته كل من إيميلي راوهالا ومايكل بيرنبوم - أن الرئيس الأوكراني وصف البيان الختامي لقمة الناتو الذي صدر أمس في ختام أعمال اليوم الأول للقمة بأنه "عبث وسخف غير مسبوق".

وأوضح أن أوكرانيا تطالب قادة الناتو في الوقت الحالي بتحديد جدول زمني لقبول عضويتها داخل الحلف إلا أن العديد من الدول الأعضاء لديهم الكثر من المحاذير في هذا الخصوص خشية تورط الحلف في حرب مباشرة مع روسيا مما دفعهم إلى البحث عن آليات بديلة من أجل تلبية طموحات كييف للانضمام إلى الحلف بما يتوافق مع حساباتهم الأمنية على أرض الواقع.

وأشار إلى أن الرئيس الأوكراني أعرب عن استيائه من الحجة التي ساقها الناتو لتفسير موقفه الرافض لانضمام أوكرانيا للحلف أو حتى توجيه الدعوة للانضمام في الوقت الحالي بأن "الوقت غير ملائم لتلك الخطوة".

ولفت المقال إلى تصريحات زيلينسكي الغاضبة في أعقاب إعلان قمة الناتو رفضها لقبول عضوية بلاده في الوقت الراهن حيث أعرب عن اعتقاده أن قادة الحلف ليسوا جادين في انضمام بلاده للناتو وأنهم يستخدمون مسألة عضوية كييف للناتو "ورقة مساومة" مع الجانب الروسي في حالة إجراء أي مفاوضات مع موسكو في المستقبل.

وأشار الرئيس الأوكراني في تغريدة له عبر تطبيق (تويتر) أن "التردد يعني الضعف"، موضحا أنه سوف يطرح الموضوع للنقاش خلال محادثاته اليوم الأربعاء مع قادة الحلف في إطار أعمال اليوم الثاني للقمة.

وتطرق المقال إلى الموقف داخل حلف الناتو، موضحا أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعد من أكثر القادة ترددا في قبول عضوية أوكرانيا في الوقت الحالي، حيث يرى الرئيس الأمريكي أنه يجب أولا حسم الصراع المسلح بين روسيا وأوكرانيا إلى جانب تلبية كييف لمعايير أخرى مرتبطة بالعديد من الإصلاحات الداخلية.

وأشار المقال إلى أن حالة الاحتقان الناجمة عن موقف الناتو من عضوية أوكرانيا قد تلقي بظلالها على المساعدات التي وافقت دول الحلف أمس الثلاثاء على تقديمها لكييف لتعزيز قدرتها على مواجهة الآلة العسكرية الروسية.

ولفت المقال في الختام إلى إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تقديم شحنة من الصواريخ طويلة المدى لأوكرانيا والتي أثبتت كفاءتها القتالية ضد الأهداف الروسية بينما أعلنت ألمانيا تقديم منظومات دفاع جوي وعربات حربية، في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الأمريكي عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا في القريب العاجل.