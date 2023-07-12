بالفيديو.. الأرصاد: طقس رطب نهارا وموجة حارة بدءا من الغد

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تتأثر خلال هذه الأيام، بامتداد منخفض الهند الموسمي، والذي يصاحبه كتل هوائية حارة تمر عبر البحر المتوسط، وتكمل محملة بكميات كبيرة من بخار المياه، وبالتالي تؤدي إلى ارتفاع نسب الرطوبة، والذي يجعلنا نشعر بارتفاع كبير في درجات الحرارة، رغم أن درجات الحرارة في الظل حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام.

وأضافت "منار" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة اليوم متوقع تكون 35 درجة مئوية، ولكن وجود نسب الرطوبة تجعلنا نشعر وكأنها من 37 إلى 38 درجة مئوية.

وتابعت أن الطقس خلال فترة النهار، يكون حار رطب على المناطق الشمالية، وهي السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى، وطقس شديد الحرارة بالمناطق الجنوبية وهي شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار.

وأردفت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، بأنه مع دخول فترات الليل، يكون هناك انخفاض في درجات الحرارة، نشعر به أكثر خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، ويكون الطقس معتدل تمامًا في أغلب محافظات الجمهورية، إضافة إلى وجود نشاط نسبي للرياح في معظم المحافظات؛ مما يساعد على تلطيف الأجواء.

وأكدت "منار" أنه بدءًا من الغد الخميس، يوجد مزيد من الارتفاع في درجات الحرارة، وموجة ارتفاع تستمر حتي منتصف الأسبوع المقبل، يصاحبها ارتفاع في نسب الرطوبة.