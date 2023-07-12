"ثريدز" يستقطب المصريين من مشاهير ونجوم مواقع التواصل الاجتماعي

استقطب تطبيق شركة "ميتا" الجديد "ثريدز" المصريين من رواد ومشاهير ونجوم مواقع التواصل الاجتماعي في مختلف المجالات، فور إطلاقه يوم الأربعاء الماضي، والذي وصل عدد مستخدميه لـ100 مليون مستخدم في أقل من أسبوع من انطلاقه، وفقا لما أعلنه مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا" المالكة لفيسبوك وانستجرام.

وسارع صانعو المحتوى وعدد كبير من الفنانين والرياضيين والسياسيين والمثقفين إلى جانب الجهات والكيانات الرسمية، في استخدام تطبيق "ثريدز"، الذي يعتبر نسخة مشابهة لمنصة "تويتر"، ولكنه يتميز بأنه لا يتطلب من مستخدمي موقع "إنستجرام" عملية تسجيل جديدة ويكون الاشتراك فيه باستخدام حساباتهم الحالية في إنستجرام مع إمكانية نسخ قائمة الحسابات التي يتم متابعتها في انستجرام إلى التطبيق الجديد منذ لحظة التسجيل فيه.

وتعني "ثريدز" باللغة العربية العربية كلمة "خيوط"، ولعل السبب في إطلاق هذه التسمية على التطبيق الجديد هو الدلالة على الروابط التي تجمع الأصدقاء والأهل، أو الأشخاص بشكل عام على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويرى الخبراء أن نجاح تطبيق "ثريدز" يعتمد على كسب مستخدمي تطبيق "تويتر" المتميزين أو الأشخاص الذين لم يشتركوا مطلقا في "تويتر"، لا سيما أن هذا التوقيت يشهد فيه تطبيق "تويتر" تحديثات أثارت استياء عدد من المستخدمين، وسط فوضى شهدها التطبيق مؤخرا بعد شرائه من قبل "أيلون ماسك" الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا".

وأوضح الخبراء أن "ثريدز" يعتمد في انطلاقه على قاعدة المستخدمين الخاصة بإنستجرام التي تتخطى ملياري حساب، مما يوفر عليه تحدي البدء من أول وجديد.

وتطبيق "ثريدز"، انطلق من أفضل ميزات تطبيق انستجرام للصور التابع لشركة "ميتا"، لكنه يعتمد على النص والذي يتسع إلى 500 حرف كمحتوى أساسي للنشر، ويتيح للمستخدمين نشر المنشورات النصية، مع إمكانية إرفاقها بالصور، ومقاطع فيديو مدتها 5 دقائق، والصور المتحركة GIF، بالإضافة إلى تضمين منشورات إنستجرام.

كما يمكن لمستخدمي "ثريدز" الإعجاب بالمنشورات، والتعليق عليها، وإعادة نشرها، ومشاركتها، ولكن العديد من الميزات الأخرى التي توفرها منصات التواصل الاجتماعي مفقودة في الوقت الراهن، وسيكون بإمكانهم قريبا استخدام إمكانات محسنة للبحث، وفقا لما أعلنته شركة" ميتا" بالإضافة إلى واحدة من أهم ميزات "تويتر"، وهي الوسوم، وعلامات التبويب المنظمة، وأدوات التحرير للمرفقات قبل نشرها.

وكشفت "ميتا" أنها تعمل حاليا على حل المشكلة التي تؤدي إلى حذف حسابات المستخدمين في "إنستجرام" في حالة حذف حساباتهم في تطبيق "ثريدز"، حيث اكتشف المستخدمون أنه لا يمكنهم حذف حساباتهم في "ثريدز" بعد إنشائها، ولكن يمكنهم تعطيلها فقط، وإن هم قرروا حذف اسم المستخدم الخاص بالخدمة الجديدة، فسوف يتم تلقائيا حذف حسابهم في إنستجرام وما يتضمنه من محتوى.

وكان مارك زوكربيج الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا" التابع لها تطبيق "ثريدز" الجديد قد أعلن، أمس الاثنين، أن عدد مستخدمي "ثريدز" بلغ خلال عطلة نهاية الأسبوع 100 مليون مستخدم، قائلا "لم نقم بتشغيل العديد من العروض الترويجية حتى الآن على تلك المنصة".

وصرح زوكربيج بأنه لن تكون هناك إعلانات على تطبيق "ثريدز" في البداية، مما يمنح الشركة الوقت لتحسين التطبيق، ومما يسمح للمستخدمين بالتنقل إلى ما لا نهاية لقراءة المنشورات النصية، وقال "سيكون نهجنا هو نفسه مثل جميع منتجاتنا الأخرى، اجعل المنتج يعمل جيدا أولا، ثم انظر إذا كان بإمكاننا وضعه في مسار واضح لنصل إلى مليار شخص، وعندها فقط نبدأ بالتفكير في تحقيق دخل".

وفور إطلاق تطبيق "ثريدز" الأسبوع الماضي، هدد "ايلون ماسك" برفع دعوى قضائية على المنصة، متهما إياها بالتسلط غير المشروع لموظفين سابقين لإنشاء تطبيق "مقلد" لتطبيق "تويتر".

ويعتزم" تويتر" تطبيق حقوق الملكية الفكرية الخاصة به بصرامة، ويطالب شركة" ميتا" باتخاذ خطوات فورية للتوقف عن استخدام أي أسرار تجارية على "تويتر" أو غيرها من المعلومات السرية للغاية.