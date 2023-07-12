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الأربعاء 12 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

اليوم.. طقس حار نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 35 درجة

حالة الطقس
حالة الطقس
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كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية،ِ عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، حيث يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وعلى السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد وطقس معتدل الحرارة رطب علي كافة الأنحاء.

ويشهد اليوم الأربعاء نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الأربعاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري،35  للعظمى 25 درجة، وعلى السواحل الشمالية 32 للعظمي والصغري 23 درجة، وعلى جنوب سيناء وجبال البحرالأحمر 39 للعظمى والصغرى 29، وعلى شمال الصعيد 38  والصغري 24، وعلى جنوب الصعيد 41 للعظمى والصغرى 28 درجة. 

حالة الطقس اليوم الارصاد