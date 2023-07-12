اليوم.. طقس حار نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 35 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية،ِ عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، حيث يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وعلى السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد وطقس معتدل الحرارة رطب علي كافة الأنحاء.

ويشهد اليوم الأربعاء نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الأربعاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري،35 للعظمى 25 درجة، وعلى السواحل الشمالية 32 للعظمي والصغري 23 درجة، وعلى جنوب سيناء وجبال البحرالأحمر 39 للعظمى والصغرى 29، وعلى شمال الصعيد 38 والصغري 24، وعلى جنوب الصعيد 41 للعظمى والصغرى 28 درجة.