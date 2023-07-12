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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

حكم قضائي بسجن الإعلامية اللبنانية ديما صادق لمدة عام

الإعلامية ديما صادق
الإعلامية ديما صادق
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حكمت محكمة لبنانية بحبس الإعلامية ديما صادق لمدة عام على خلفية دعوى قدح وذم مقدمة بحقها من رئيس التيار "الوطني الحر" جبران باسيل، بحسب ما ذكرت "روسيا اليوم".

وأعلن الوكيل القانوني لباسيل، ماجد بويز، عبر حسابه على "تويتر"، عن صدور الحكم القضائي بحق صادق، بجرائم القدح والذم وإثارة النعرات الطائفية.

وبحسب بويز، فإن الحكم "يحبس صادق لمدة عام ويجردها من بعض حقوقها المدنية، ويلزمها بمئة وعشرة ملايين كعطل وضرر لصالح التيار الوطني الحر".

من جانبها، نشرت صادق فيديو عبر حسابها على "تويتر"، تحدثت خلاله عن الحكم القضائي، واعتبرته "سابقة"، وأشارت إلى أن الدعوى تقدم بها باسيل على خلفية تغريدة وصفت فيها ممارسات مرافقي النائب السابق زياد أسود بأنها "عنصرية ونازية".

وأعلنت صادق اعتزامها الطعن في الحكم.

محكمة لبنانية حبس الإعلامية ديما صادق عام