حكم قضائي بسجن الإعلامية اللبنانية ديما صادق لمدة عام

حكمت محكمة لبنانية بحبس الإعلامية ديما صادق لمدة عام على خلفية دعوى قدح وذم مقدمة بحقها من رئيس التيار "الوطني الحر" جبران باسيل، بحسب ما ذكرت "روسيا اليوم".

وأعلن الوكيل القانوني لباسيل، ماجد بويز، عبر حسابه على "تويتر"، عن صدور الحكم القضائي بحق صادق، بجرائم القدح والذم وإثارة النعرات الطائفية.

وبحسب بويز، فإن الحكم "يحبس صادق لمدة عام ويجردها من بعض حقوقها المدنية، ويلزمها بمئة وعشرة ملايين كعطل وضرر لصالح التيار الوطني الحر".

من جانبها، نشرت صادق فيديو عبر حسابها على "تويتر"، تحدثت خلاله عن الحكم القضائي، واعتبرته "سابقة"، وأشارت إلى أن الدعوى تقدم بها باسيل على خلفية تغريدة وصفت فيها ممارسات مرافقي النائب السابق زياد أسود بأنها "عنصرية ونازية".

وأعلنت صادق اعتزامها الطعن في الحكم.