تحقيقات موسعة حول واقعة سرقة فيلا توفيق عكاشة

تباشر النيابة العامة بأكتوبر، التحقيقات حول تعرض فيلا الإعلامى والبرلمانى السابق توفيق عكاشة للسرقة وطلبت النيابة العامة التحريات حول الواقعة.

البداية بتلقي المقدم أحمد السويركي رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغا من الإعلامي توفيق عكاشة يفيد بسرقة الفيلا محل سكنه بدائرة القسم، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالتقابل مع المبلغ أفاد بأنه عقب عودته من قضاء إجازة العيد تفاجأ بسرقة مشغولات ذهبية وساعات بقيمة 3 ملايين جنيه من داخل الفيلا محل سكنه، وجار فحص مداخل ومخارج الفيلا والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الفيلا لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.