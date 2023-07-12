الثانوية العامة 2023| اليوم.. الطلاب المكفوفون يؤدون امتحان الاقتصاد

يؤدي طلاب مدارس المكفوفين بالثانوية العامة اليوم الأربعاء الموافق 12 يوليو امتحان مادة الاقتصاد.

وأدى طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (الرياضيات)، أمس، امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، في مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا) بإجمالى عدد (94771) أمام (2097) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

كما أدى عدد (1824) طالب/ طالبة من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM اختبار مقاييس المفاهيم (الأحياء) لشعبة العلوم، ومادة مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة) لشعبة الرياضيات ، بينما أدى عدد (255) طالبا/ طالبة من طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة التاريخ (ورقة ثانية).



وقد حرص خالد عبدالحكم رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

كما أكد نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنه بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.